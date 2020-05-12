Бывший клуб Витселя снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем

«Тяньцзинь» не примет участия в новом сезоне китайской Суперлиги из-за финансовых проблем. В ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве, сообщает AFP.

Место «Тяньцзиня» в cуперлиге займет «Шеньчжень», который тренирует Роберто Донадони.

«Тяньцзинь» дебютировал в высшем дивизионе в 2017 году, заняв под руководством Фабио Каннаваро третье место. В составе команды выступали бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.