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Бывший клуб Витселя снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем

11:05
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«Тяньцзинь» не примет участия в новом сезоне китайской Суперлиги из-за финансовых проблем. В ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве, сообщает AFP.

Место «Тяньцзиня» в cуперлиге займет «Шеньчжень», который тренирует Роберто Донадони.

«Тяньцзинь» дебютировал в высшем дивизионе в 2017 году, заняв под руководством Фабио Каннаваро третье место. В составе команды выступали бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

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