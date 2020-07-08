Бывший клуб Комличенко сыграет со «Слованом» за место в Лиге Европы

Завершился чемпионский раунд чемпионата Чехии-2019/20. Чемпионский титул досрочно выиграла «Славия». Вторую путевку в Лигу чемпионов завоевала «Виктория Пльзень». В Лигу Европы пробились пражская «Спарта», которая заняла третье место и выиграла Кубок Чехии, а также «Яблонец».

«Млада Болеслав» узнала соперника по матчу за место в Лиге Европы. Им стал «Слован», финишировавший пятым. Накануне «Млада» выиграла плей-офф право участия в дополнительном матче за место в Лиге Европы.

Матч «Слован» — «Млада Болеслав» состоится 12 июля в Либереце.

Цвета «Млады» защищает россиянин Алексей Татаев. На его счету 22 матча и 1 гол в нынешнем сезоне. Первую половину сезона в команде также играл нападающий сборной России Николай Комличенко. Зимой он перешел в «Динамо».