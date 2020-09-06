Бывший игрок «Спартака» Кариока схватил удаление в середине первого тайма в чемпионате Мексики

Полузащитник «Тигрес» Рафаэл Кариока получил две желтых карточки на протяжении первых 24-х минут матча 8-го тура чемпионата Мексики против «Гвадалахары» (1:3) и остановил команду в меньшинстве.

После восьми сыгранных встреч «Тигрес» пребывает на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 10 очков. В нынешнем сезоне 31-летний бразилец провел 7 матчей и отличился результативной передачей.

В составе «Спартака» Кариока провел шесть сезонов с небольшими паузами. За это время бразилец сыграл в 111 матчах и забил 2 мяча.