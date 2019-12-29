Бывший игрок сборной Италии Каморанези возглавит словенский клуб
19:07
Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези близок к тому, чтобы возглавить словенский клуб «Табор», сообщает Football Italia.
Словенский клуб готов подписать с 43-летним специалистом контракт до конца сезона-2020/21. Ранее Каморанези возглавлял аргентинский «Тигре» и два мексиканских клуба из низших дивизионов.
В 2006 году в составе сборной Италии Каморанези стал чемпионом мира.
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