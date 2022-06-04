Бывший игрок сборной Бразилии Алекс перенес операцию на сердце

Бывший защитник сборной Бразилии Алекс в социальных сетях опроверг информацию о том, что у него случился сердечный приступ, и рассказал, как прошла операция на сердце.

«Я хочу опровергнуть информацию о том, что у меня был сердечный приступ. Несколько дней назад у меня возникла проблема со здоровьем, врачи решили сделать мне шунтирование. У меня было четыре закупоренных артерии. Я только что вышел из отделения интенсивной терапии, я останусь в больнице еще на шесть дней», — цитирует DailyMail Алекса.

39-летний бывший игрок сборной Бразилии завершил профессиональную карьеру в 2016 году. За национальную команду футболист провел 17 матчей.