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Бывший игрок сборной Бразилии Алекс перенес операцию на сердце

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Бывший защитник сборной Бразилии Алекс в социальных сетях опроверг информацию о том, что у него случился сердечный приступ, и рассказал, как прошла операция на сердце.

«Я хочу опровергнуть информацию о том, что у меня был сердечный приступ. Несколько дней назад у меня возникла проблема со здоровьем, врачи решили сделать мне шунтирование. У меня было четыре закупоренных артерии. Я только что вышел из отделения интенсивной терапии, я останусь в больнице еще на шесть дней», — цитирует DailyMail Алекса.

39-летний бывший игрок сборной Бразилии завершил профессиональную карьеру в 2016 году. За национальную команду футболист провел 17 матчей.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10884103/Ex-Chelsea-AC-Milan-defender-Alex-39-undergoes-heart-bypass-surgery.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
0
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