Бывший игрок "Рейнджерс": "Меня оштрафовали на 20 тысяч фунтов за лайк в Инстаграме, это абсурд"

Бывший нападающий "Рейнджерс" Умар Садик рассказал о своих проблемах в шотландском клубе. Сейчас он выступает в аренде за "Перуджу", а его контракт принадлежит "Роме". Нигериец отметил, что главный тренер команды из Глазго Стивен Джеррард не оправдал его ожиданий.

- Переговоры по варианту с "Рейнджерс" проходили между "Ромой" и моими представителями. Когда агент сказал мне об этом, я высказал сомнения. Но Стивен Джеррард убедил меня. Он звонил мне три или четыре раза, хвалил меня и говорил, что поддержит, чтобы я добился успеха. После этого я почувствовал себя важным игроком для него и согласился на аренду. Но после перехода, когда я еще не успел освоиться, они купили еще одного нападающего, Кайла Лафферти. С этого начались проблемы, - цитирует футболиста The Sunday Post. - Это превратилось в кошмар.

Внезапно мне не разрешили пользоваться раздевалкой первой команды. Мне нужно было переодеваться с детьми. Потом через несколько дней мне запретили парковать автомобиль на тренировочной базе. Я чувствовал себя униженным и постоянно спрашивал, почему изменилось отношение ко мне. Но ответа я не получал. Мне абсолютно не дали шанса проявить себя, я чувствовал себя посторонним. Однажды я поставил лайк записи в Инстаграме, и меня оштрафовали на 20 тысяч фунтов. Это был абсурд. В "Рейнджерс" даже не рассчитались со мной по зарплате. Они все еще должны мне за декабрь.

22-летний футболист провел четыре матча за первую команду "Рейнджерс".