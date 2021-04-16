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Бывший игрок ЦСКА Тошич продолжит карьеру в Казахстане

20:03
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в казахстанском «Тоболе», сообщает Instagram клуба 16 апреля.

Контракт с 33-летним сербом подписан до конца года.

Последним клубом Тошича был китайский «Тайчжоу Юаньда», который 21 марта прекратил существование.После ликвидации клуба все игроки получили статус свободных агентов.

«Тобол» занимает четвертое место в Высшей лиге чемпионата Казахстана с 11 очками, уступая «Астане», «Таразу» и «Кайрату» по дополнительным показателям.

В составе ЦСКА Тошич провел семь сезонов, и вместе с армейцами трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

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