Бывший хавбек «Спартака» Яковлев стал игроком казахстанского клуба

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 30-летний футболист подписал контракт с «Кызылжаром».

В чемпионате России форвард дебютировал в 2009 году в составе «Спартака». Всего за красно-белых он провел 76 матчей и забил 10 мячей. Также Яковлев выступал за «Мордовию», «Анжи», «Крылья Советов» и «Факел».