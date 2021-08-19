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Бывший хавбек «Спартака» Яковлев стал игроком казахстанского клуба

17:11
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Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. 30-летний футболист подписал контракт с «Кызылжаром».

В чемпионате России форвард дебютировал в 2009 году в составе «Спартака». Всего за красно-белых он провел 76 матчей и забил 10 мячей. Также Яковлев выступал за «Мордовию», «Анжи», «Крылья Советов» и «Факел».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSwXTactAlq/

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