Бывший хавбек «Спартака» Ананидзе постригся налысо и предложил Джикии повторить за ним

Экс-полузащитник «Спартака», игрок «Анортосиса» Джано Ананидзе опубликовал новые сторис в своем Instagram. 27-летний грузинский постригся налысо и запустил новый челлендж.

Джано отметил на фотографии капитана «Спартака» Георгия Джикию, предложив принять участие в челлендже со сменой имиджа.

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год.