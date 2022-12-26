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Сегодня, 16:09

Дель Боске: «Месси — лучший игрок, которого я когда-либо видел»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси и португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Лучший игрок, которого я когда-либо видел, — это Месси. Между Криштиану Роналду и Месси я выберу Лионеля. Из всех игроков, которых я знал за столько лет в футболе, он больше всех впечатлил меня своей стабильностью и качествами игрока. У него было несколько фантастических сезонов, и он всегда вел свою команду вперед», — цитирует Radio Marca Дель Боске.

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Сборная Португалии, капитаном которой является Криштиану Роналду, вылетела в четвертьфинале ЧМ-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Висенте дель Боске
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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