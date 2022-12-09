Экс-тренер «Партизана» и софийского ЦСКА Миодраг Ежич погиб в автокатастрофе

Бывший главный тренер «Партизана» и софийского ЦСКА Миодраг Ежич погиб в автокатастрофе, сообщила пресс-служба сербского клуба.

ДТП произошло вблизи города Рума в Сербии. Ежичу было 64 года.

С 2005 по 2006 год он тренировал ЦСКА из Софии и стал с клубом чемпионом и обладателем Кубка Болгарии. С «Литексом» он выигрывал Кубок Болгарии и дважды — Суперкубок страны.

Также возглавлял «Партизан» и ряд клубов Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

В качестве игрока выступал в составе «Партизана», турецкого «Алтая» и «Трабзонспора».

В 2001 году дочь Ежича Елена также погибла в ДТП в возрасте 19 лет.