Семин поздравил Бердыева с назначением в иранский «Трактор»: «Клуб взял суперспециалиста! Удачи!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера в иранский «Трактор».

«Его можно поздравить. Это хорошее решение. Клуб взял суперспециалиста. Бердыев хорошо знает иранский футбол, потому что именно он привез Сердара Азмуна. У него хорошие контакты в лиге. Наверное, поэтому клуб и пригласил Бердыева. Желаю ему удачи. Он очень хорошо работал в России — во всех клубах, в которых был. Бердыев — специалист высочайшего уровня», — сказал Семин «СЭ».

6 июня главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны в той же кампании.