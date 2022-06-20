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Семин поздравил Бердыева с назначением в иранский «Трактор»: «Клуб взял суперспециалиста! Удачи!»

Семин поздравил Бердыева с назначением в иранский «Трактор»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера в иранский «Трактор».

«Его можно поздравить. Это хорошее решение. Клуб взял суперспециалиста. Бердыев хорошо знает иранский футбол, потому что именно он привез Сердара Азмуна. У него хорошие контакты в лиге. Наверное, поэтому клуб и пригласил Бердыева. Желаю ему удачи. Он очень хорошо работал в России — во всех клубах, в которых был. Бердыев — специалист высочайшего уровня», — сказал Семин «СЭ».

6 июня главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев и руководство клуба достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны в той же кампании.

Курбан Бердыев
Юрий Семин
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