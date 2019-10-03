Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Анерлехт»
18:43
«Андерлехт» назначил на пост главного тренера Франка Веркаутерена. С 62-детним специалистом заключен договор на два года, сообщает официальный сайт клуба.
Он сменил на посту главного тренера команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта». Команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.
Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».
Welcome back, Frank Vercauteren!— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 3, 2019
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