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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Андерлехт»

18:43
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«Андерлехт» назначил на пост главного тренера Франка Веркаутерена. С 62-детним специалистом заключен договор на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Он сменил на посту главного тренера команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта». Команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.

Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».

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