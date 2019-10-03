Бывший главный тренер «Крыльев Советов» возглавил «Андерлехт»

«Андерлехт» назначил на пост главного тренера Франка Веркаутерена. С 62-детним специалистом заключен договор на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Он сменил на посту главного тренера команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта». Команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.

Веркаутерен в период с 2014 по 2016 года возглавлял самарские «Крылья Советов».