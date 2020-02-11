Бывший футболист «Томи» осужден по делу о манипуляции результатом матча

Бывший защитник «Томи» Давид Яблонский осужден в Чехии по делу о манипуляции результатом матча.

Как сообщает seznampravy.cz, в 2012 году Яблонский, выступая за молодежную команду «Теплице», договорился с другом по телефону о том, сколько голов должно быть забито в матче, на который отправлялся футболист. Издание пишет, что друг игрока был связан с одной из криминальных словацких организаций, которая собиралась воспользоваться игрой для выигрыша денег на тотализаторе.

В октябре 2018 года Яблонский был признан виновным и приговорен к 1,5 года тюремного срока условно и штрафу в 20 тысяч чешских крон. Игрок дважды подавал апелляцию, но оба раза получил отказ. Кроме того, под угрозой футбольная карьера Яблонского, поскольку теперь санкции в его адрес должны вынести футбольные органы. Не исключается, что вопрос будет рассмотрен в ФИФА.

Яблонский выступал в «Томи» в сезоне-2016/17, он провел за команду 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Сейчас 28-летний чех выступает за «Краковию», его контракт с польским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.