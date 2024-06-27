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Бывший футболист «Селтика» Ландри Н'Гемо умер в результате аварии

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Селтика» и сборной Камеруна Ландри Н'Гемо скончался на 39-м году жизни, сообщает пресс-служба команды.

«Мысли и молитвы всех игроков и персонала клуба в этот печальный момент с семьей и друзьями Ландри», — говорится в заявлении шотландской команды.

По данным Football Scotland, что футболист погиб в результате автомобильной аварии на родине.

В составе «Селтика» футболист провел 43 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Полузащитник также играл за «Нанси», «Бордо», «Сент-Этьен», «Акхисарспор», «Кайсериспорт» и норвежский «Конгсвингер».

ФК Селтик
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