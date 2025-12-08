Экс-футболист сборной Бельгии Де Бук умер от кровоизлияния в мозг

Бывший защитник сборной Бельгии Глен Де Бук скончался в возрасте 54 лет, сообщили в бельгийском клубе «Кортрейк», который был его последним местом работы.

По информации The Sun, у экс-футболиста произошло обширное кровоизлияние в мозг, из-за чего он на три дня впал в глубокую кому. В пятницу, 5 декабря, Де Бук потерял сознание у себя дома и его срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти бельгийца. Он скончался, не приходя в сознание.

Во время игровой карьеры Де Бук выступал за «Бом», «Мехелен» и «Андерлехт», вместе с которым трижды стал чемпионом Бельгии. За национальную команду своей страны защитник провел 36 матчей и забил 1 гол.

После окончания карьеры игрока Де Бук возглавлял команды из Бельгии и Нидерландов. В «Кортрейке» он работал с октября по декабрь 2023 года.