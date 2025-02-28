Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович: «Жена отказалась ехать в Израиль из-за обстановки»

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович объяснил, почему вернулся из Израиля в Боснию и Герцеговину.

«Моя супруга беременна с марта, у нас будет второй ребенок. И в середине декабря я решил поговорить с клубом, объяснил им, что жена не может прилететь в Израиль из-за накаленной обстановки, из-за постоянных воздушных тревог. И за пару дней до того, как я разорвал контракт, позвонил агент и сказал, что есть предложение от «Сараево» на полтора года с хорошими деньгами. Я доволен контрактом. «Сараево» — один из лучших клубов Боснии по условиям, приличная база, столица, место с историей», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

В Израиле футболист с сентября 2024 года выступал за «Маккаби» из Петах-Тиквы. До этого защитник играл в «Оренбурге».