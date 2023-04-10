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Сегодня, 13:32

Канчельскис — о возможном назначении в сборную Киргизии: «Летал к своим друзьям. Говорят, моя кандидатура рассматривается»

Канчельскис отреагировал на возможное назначение на пост главного тренера сборной Киргизии
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря Футбольного союза Киргизии Нурдина Букуева о возможном назначении российского специалиста на пост главного тренера сборной Киргизии.

«Слухи ходят, но со мной пока никто не связывался. Никакой информации нет. Я был в Киргизии у своих друзей, смотрел первый тур чемпионата. Люди из федерации сказали, что моя кандидатура рассматривается, но конкретики никакой нет. Давайте посмотрим, что будет дальше», — сказал Канчельскис «СЭ».

3 апреля Александр Крестинин заявил «СЭ», чтобы был уволен с поста главного тренера сборной Киргизии. По информации Championat.Asia, его место может занять Андрей Канчельскис.

24 сентября сборная Киргизии проиграла России (1:2) в товарищеском матче, который состоялся в Бишкеке.

Андрей Канчельскис
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