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Бывший футболист ЦСКА Пьянич объявил о завершении карьеры

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение о завершении карьеры в 35 лет.

«Я не буду больше играть. Я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом. Я — отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», — сказал Пьянич в интервью журналисту Николо Скире.

На клубном уровне Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому», «Мец», «Лион», «Бешикташ», «Аль-Шарджу» и ЦСКА, который покинул летом 2025 года. Вместе с «Ювентусом» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, а с ЦСКА — обладателем Кубка России в сезоне-2024/25.

За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 голов.

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Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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