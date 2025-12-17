Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса сообщил, что завершил карьеру в сборной Нигерии.

«Я с гордостью носил этот значок 15 лет. Я отдал все. Спасибо, Нигерия, мое сердце всегда будет зеленым», — написал 33-летний Муса в социальной сети.

Муса в данный момент играет за команду из родной страны «Кано Пилларс».



Футболист дебютировал за национальную команду в 2010 году и является рекордсменом по числу матчей за сборную. Он провел 111 игр, в которых забил 18 голов. Муса был самым молодым капитаном сборной Нигерии в истории команды.

Нападающий выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и во второй части сезона-2017/18. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За российский клуб Муса сыграл 184 матча, в которых отметился 61 голом и 33 результативными передачами.