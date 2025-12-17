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17 декабря 2025, 19:33

Бывший футболист ЦСКА Муса завершил карьеру в сборной Нигерии

Анастасия Пилипенко
Ахмед Муса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса сообщил, что завершил карьеру в сборной Нигерии.

«Я с гордостью носил этот значок 15 лет. Я отдал все. Спасибо, Нигерия, мое сердце всегда будет зеленым», — написал 33-летний Муса в социальной сети.

Муса в данный момент играет за команду из родной страны «Кано Пилларс».

Футболист дебютировал за национальную команду в 2010 году и является рекордсменом по числу матчей за сборную. Он провел 111 игр, в которых забил 18 голов. Муса был самым молодым капитаном сборной Нигерии в истории команды.

Нападающий выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и во второй части сезона-2017/18. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За российский клуб Муса сыграл 184 матча, в которых отметился 61 голом и 33 результативными передачами.

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Ахмед Муса
Футбол
Сборная Нигерии по футболу
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