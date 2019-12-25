Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш показал, как отдыхает с русской девушкой на Мальдивах

Нападающий «Порту», бывший игрок «Спартака», Зе Луиш опубликовал в своем Instagram новое видео. 28-летний футболист вместе со своей русской девушкой Алесей отдыхает на Мальдивах.

Зе Луиш с помощью управляемого квадрокоптера заснял на видео место, где отдыхает со своей возлюбленной.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 14 матчей за «Порту» и забил 7 голов. Форвард перешел в португальский клуб из «Спартака» в июле 2019-го. Вместе с красно-белыми футболист становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).