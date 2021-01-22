Бывший форвард «Спартака» Веллитон проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ
22 января 2021, 23:55
«Аль-Ахли» выиграл Суперкубок ОАЭ. В матче на стадионе «Аль-Мактум» клуб из Дубая с минимальным счетом одолел «Аль-Шаржу» — 1:0. Единственный мяч провел Мохаммед Марзук на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Голевой пас отдал узбекский футболист Азизьон Ганиев.
В стартовом составе «Аль-Шаржи» вышел бывший нападающий «Спартака» Веллитон. Бразилец провел на поле 89 минут.
34-летний форвард перешел в «Аль-Шаржу» перед стартом нынешнего сезона и на данный момент забил 16 голов в 20 играх.
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