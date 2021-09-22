Бывший форвард «Локомотива» Эдер прилетел в Саудовскую Аравию для подписания контракта с «Аль-Раедом»
13:37
Бывший нападающий «Локомотива» Эдер прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с клубом «Аль-Раед».
Соглашение с 33-летним португальцем будет подписано после медицинского обследования.
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Эдер выступал за «Локомотив» с 2017 года, форвард покинул московский клуб прошлым летом по окончании контракта.
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