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Бывший форвард «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

12:34
Эдер. Фото Instagram
Эдер. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Record.

По информации источника, 33-летний португалец близок к заключению контракта с «Аль-Раедом». Сообщается, что игрок может подписать соглашение в следующий вторник.

Эдер выступал за «Локомотив» с 2017 года, форвард покинул московский клуб прошлым летом по окончании контракта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.record.pt/internacional/detalhe/eder-a-caminhoda-arabia-saudita

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Иван Торопцев все материалы автора

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