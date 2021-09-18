Бывший форвард «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Бывший нападающий «Локомотива» Эдер может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Record.
По информации источника, 33-летний португалец близок к заключению контракта с «Аль-Раедом». Сообщается, что игрок может подписать соглашение в следующий вторник.
Эдер выступал за «Локомотив» с 2017 года, форвард покинул московский клуб прошлым летом по окончании контракта.
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Дополнительная информация:
https://www.record.pt/internacional/detalhe/eder-a-caminhoda-arabia-saudita
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