Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход нападающего Александр Кокорина в «Арис».

— На Кипре скромный чемпионат. Разве Кокорин не был настроен на какой-то более громкий вариант?

— Он уже выступал в топ-лиге, но практически в ней не играл. Сейчас такой момент, когда Саше нужно обрести уверенность в своих силах, много забивать. Для этого нужен не европейский топ-клуб, а команда, где он станет играть. У «Ариса» отличный тренер Шпилевский, который говорит с Кокориным на одном языке и может вывести на правильную дорогу. Клуб амбициозный, который провел удачный сезон, а нынешним летом здорово укрепился и должен бороться за чемпионство. Полагаю, в тройке уж точно должны быть. У Саши отличный шанс набрать былую форму и через год уже быть конкурентоспособным в той же «Фиорентине».

— Последние два года Саша почти не играл. Это не смущает «Арис»?

— В качествах сомнений нет. Вопрос в том, чтобы их вернуть. Кокорин уже опытный футболист, который многое повидал, это должно ему помочь правильно оценить ситуацию и сделать все, чтобы провести ударный сезон.