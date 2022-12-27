Бывший агент Онугхи: «Не знаю, где он продолжит свою карьеру дальше»

Футбольный агент Владимир Дейнека, который представлял интересы нападающего Германа Онугхи, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что Онугха покинул израильский «Бней Сахнин».

«Да, это правда, что Герман покинул этот клуб. Но больше я не представляю его интересы, мы не сотрудничаем. Мы его устроили в Израиль, но не знаю, где он окажется и продолжит свою карьеру дальше», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 8 матчей в чемпионате Израиля, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее Онугха выступал за такие российские клубы, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».