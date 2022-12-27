Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:36

Бывший агент Онугхи: «Не знаю, где он продолжит свою карьеру дальше»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Владимир Дейнека, который представлял интересы нападающего Германа Онугхи, ответил на вопрос о будущем футболиста.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что Онугха покинул израильский «Бней Сахнин».

«Да, это правда, что Герман покинул этот клуб. Но больше я не представляю его интересы, мы не сотрудничаем. Мы его устроили в Израиль, но не знаю, где он окажется и продолжит свою карьеру дальше», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 8 матчей в чемпионате Израиля, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее Онугха выступал за такие российские клубы, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ne-znayu-gde-onugha-prodolzhit-svoyu-kar-eru-dal-she/
Футбол
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России
Иностранные наемники убили семью в Херсонской области
СМИ назвали фиаско разговор Блинкена с главой МИД КНР
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгерский журналист уверен, что «Ференцварош» не приобретет Дзюбу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости