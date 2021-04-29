Бывшего игрока «Ростова» Канга подозревают в подделке документов

Бывший игрок «Ростова» Гелор Канга подозревается в подделке документов, сообщает African Sports Today в Twitter.

По информации СМИ, сборную Габона могут исключить из Кубка африканских наций из-за Кангу. Демократическая Республика Конго считает, что сведения о 30-летнем уроженце Габона Гелоре Кангу не являются действительными. Его настоящее имя Киаку-Киаку Кианга, он конголезец и старше на пять лет.

Gabon national team risks expulsion from AFCON 2021 for fielding ineligible player.

DR Congo reported Gabon to CAF and has proved beyond reasonable doubt that Gabon midfielder Guelor Kanga,30 is Congolese born named Kiaku-Kiaku Kianga born in 1985 (35yr old) in Kinshasa, Congo. pic.twitter.com/suEWmcHdIT — African Sports Today (@africasportoday) April 27, 2021

Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. В августе 2020 года подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». В текущем сезоне сыграл за команду 22 матча в чемпионате Сербии, в которых забил 4 гола.