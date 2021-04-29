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Бывшего игрока «Ростова» Канга подозревают в подделке документов

16:54
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Бывший игрок «Ростова» Гелор Канга подозревается в подделке документов, сообщает African Sports Today в Twitter.

По информации СМИ, сборную Габона могут исключить из Кубка африканских наций из-за Кангу. Демократическая Республика Конго считает, что сведения о 30-летнем уроженце Габона Гелоре Кангу не являются действительными. Его настоящее имя Киаку-Киаку Кианга, он конголезец и старше на пять лет.

Канга выступал за «Ростов» с 2013 по 2016 год. В августе 2020 года подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». В текущем сезоне сыграл за команду 22 матча в чемпионате Сербии, в которых забил 4 гола.

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