Бывшая модель Playboy может купить румынский клуб

Бывшая модель Playboy Анамария Продан может приобрести румынский клуб «Германштадт», сообщает Gazeta Sporturilor.

По сведениям источника, Продан сейчас работает футбольным агентом и рассматривает возможность покупки клуба, который борется за право остаться в чемпионате Румынии. Также у «Германштадта» есть долг в размере 700 тысяч евро.

Анамария Продан также является женой бывшего румынского футболиста Лаурентиу Регекампфа.