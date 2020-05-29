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Бывшая модель Playboy может купить румынский клуб

09:17

Бывшая модель Playboy Анамария Продан может приобрести румынский клуб «Германштадт», сообщает Gazeta Sporturilor.

По сведениям источника, Продан сейчас работает футбольным агентом и рассматривает возможность покупки клуба, который борется за право остаться в чемпионате Румынии. Также у «Германштадта» есть долг в размере 700 тысяч евро.

Анамария Продан также является женой бывшего румынского футболиста Лаурентиу Регекампфа.

#morning ???

Публикация от Anamaria Prodan Reghecampf (@anamariaprodanreghecampf)

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