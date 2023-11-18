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Сегодня, 17:52

Бышовец пожелал Данни удачи на посту спортивного директора «Маритиму»

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Бывший главный тренер сборной России и «Маритиму» Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поддержал Данни после его назначения на пост спортивного директора португальского клуба.

«Рад за него как за игрока и как за человека, который оставил не только след в «Зените», но и приносил большую радость болельщикам. Это говорит еще и о том, что в «Зените» хорошая аура для игроков-легионеров, которых уже и легионерами не назовешь. Хочу пожелать ему всего доброго», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» сообщил в соцсетях о своем назначении на должность спортивного директора «Маритиму», выступающего во втором португальском дивизионе.

Бышовец тренировал Данни в португальском клубе в 2003 году.

Анатолий Бышовец
Мигель Данни
ФК Маритиму
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Данни назначен спортивным директором «Маритиму»

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