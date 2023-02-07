Бышовец дал совет Кержакову, который возглавит кипрскую «Кармиотиссу»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал совет Александру Кержакову, который близок к тому, чтобы возглавить кипрскую «Кармиотиссу».

С 1992 по 1993 год Бышовец тренировал кипрский АЕЛ.

«Прежде чем принять предложение «Кармиотиссы», Кержакову необходимо изучить кипрский футбол. В начале 90-х, когда там работал я, он был, по сути своей, полупрофессиональным. Однако сейчас ситуация изменилась, что демонстрируют и результаты в еврокубках. Александру также нужно узнать все непосредственно о команде и найти человека из местного футбола, который мог бы войти в его штаб. Желательно, чтобы он еще и был русскоговорящим.

Контракт по тем временам был неплохим, но я не знал о главной проблеме. Внутри клубов там полным-полно интриг. Везде есть тренеры, которые мечтают занять твое место», — приводит RT слова Бышовца.

В понедельник, 6 февраля, президент «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин сообщил, что 40-летний Кержаков станет главным тренером его клуба. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 23 очками в 22 матчах.