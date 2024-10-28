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Сегодня, 18:39

Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»

Руслан Минаев
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо будет единственным представителем мадридского клуба на церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

Ранее источники утверждали, что делегация «сливочных», включая игроков Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и президента Флорентино Переса, отменили рейс в Париж на церемонию награждения. Отмечается, что лучшим игроком мира в сезона-2023/24 будет признан хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Кто возьмет «Золотой мяч-2024»? Онлайн-трансляция церемонии

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.

Эмилио Бутрагеньо
ФК Реал
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