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Сегодня, 19:12

Бушманов отреагировал на возможный трансфер бразильского защитника Хоакима в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил вероятность трансфера бразильского защитника Хоакима в «Спартак». Сегодня, 23 ноября, сообщалось, что красно-белые интересуются игроком.

«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов. Надо купить игрока, который будет сильнее тех, которые есть, чтобы российские футболисты конкурировали и прогрессировали. Для борьбы с «Зенитом», возможно, нужен левый защитник с рабочей левой ногой.», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Хоаким провел 28 матчей за «Куябу», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-tsentral-ny-j-zashhitnik-nuzhen-spartaku-nesmotrya-na-maslova-chernova-i-litvinova/

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Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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