Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 00:11

Булыкин: «Кокорин смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Конечно, он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу, — цитирует «Газета.Ru» Булыкина. — Но, думаю, ему проще тогда остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию. Если же он все-таки хочет немного прогрессировать в футболе, то, думаю, ему надо перейти в чемпионат посильнее. Здесь все зависит от его желания и от финансовых возможностей клубов».

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в августе прошлого года, срок аренды истекает этим летом.

В этом сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала 32-летнего Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: Газета.Ru
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РФС объявил об отмене июньского сбора сборной России
Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех»
Новости
RSS RSS
Все новости