Булыкин рассказал, почему считает очень хорошим вариантом переход Месси в «Интер Майами»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил переход чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я думаю, у них полностью локальный чемпионат. В США все здорово выстроено, там модель совершенно отличается от Европы и на самом деле на стадионы приходят по 80-90 тысяч зрителей. Для Месси это очень хороший вариант и вообще для всего американского футбола это будет подъемом. Все узнают, все будут обращать внимание на чемпионат США и спрашивать: «Как же там Месси играет?» С этого момента «Интер Майами» будет выступать намного лучше в следующем сезоне», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.