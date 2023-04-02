Булыкин: «Не представляю, зачем Кержаков вообще пошел в чемпионат Кипра»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отставке Александра Кержакова с поста главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Когда он «Нижний Новгород» оставил в премьер-лиге в прошлом сезоне, да, молодец, выполнил задачи клуба. Почему не остался там — не знаю. А зачем он вообще пошел в чемпионат Кипра, я не представляю. Кержаков — хороший специалист. Я думаю, что он себя покажет еще в РПЛ, учитывая его мастерство и опыт в чемпионате России. Зная российскую специфику, он легко может быть в команде РПЛ», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

1 апреля «Кармиотисса» объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. 40-летний российский специалист возглавлял команду с 8 февраля. Под его руководством «Кармиотисса» одержала две победы в 7 матчах.