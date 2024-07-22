Булыкин: «В «Штурме» Худякову будет сложнее биться за место в состав, чем в России»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на подписание бывшим голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым контракта с австрийским «Штурмом».

«Думаю у него были варианты развития карьеры в России, но он выбрал международную карьеру и решил биться за место в основном состав в Европе. Конечно, это будет сложнее, чем в России. Другой быт, и английский нужно будет учить. Очень тяжелый выбор, безусловно, посмотрим что из этого получится и пожелаем ему удачи», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Экс-голкипер «Локомотива» заключил контракт с «Штурмом» до 2028 года на правах свободного агента.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.