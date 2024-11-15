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Булыкин считает большие нагрузки причиной разрывов крестообразных связок у футболистов

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Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о причинах частых травм крестообразных связок у иностранных футболистов в сезоне-2024/25.

«Это большая нагрузка. Там и мышцы устают, связки не держат. Там много факторов, но в основном из-за того, что не успеваешь восстанавливаться и большие нагрузки. Вот два ключевых фактор», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru

8 ноября нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди получил разрыв крестообразной связки колена во время матча Лиги Европы УЕФА с «Тоттенхэмом» (3:2). 9 ноября стало известно, что защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл на неопределенный срок из-за разрыва «крестов». 14 ноября такую-же травму получил защитник «Ювентуса» Хуан Кабаль.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
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