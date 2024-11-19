Буффон заявил, что Неймар заслуживает пять «Золотых мячей»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон считает, что нападающий «Аль-Хиляля» Неймар был самым сильным игроком, против которого он играл.

«Кто был самым сильным, против кого я играл? Я играл с тремя поколениями, как мне это сказать? Зидан, Роналду, Месси, Иньеста... Если выбирать одного, то это Неймар. Для игрока и для парня, которым он является, он должен был выиграть пять «Золотых мячей», — приводит слова Буффона Corriere della sera.

Неймар с 2023 года играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль». Ранее он выступал за «Сантос», «Барселону» и «ПСЖ». В сезоне-2014/15 бразилец вместе с каталонским клубом сделал «золотой хет-трик», выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

32-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, забив 79 голов.