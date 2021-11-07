«Брюгге» и «Стандард» сыграли вничью
«Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.
В составе хозяев отличились Бас Дост и Шарль де Кетеларе. У гостей забивали Арон Деннум и Ноэ Дюссенн (с пенальти).
«Брюгге» набрал 27 очков и занимает второе место. У «Стандарда» 17 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Бельгии
14-й тур
«Брюгге» — «Стандард» — 2:2 (2:1)
Голы: Дост, 15, де Кетеларе, 35 — Деннум, 39, Дюссенн, 52 (с пенальти)
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