«Брюгге» на 90+13-й минуте спасся от поражения в матче с «Эйпеном»

«Брюгге» и «Эйпен» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Бельгии.

В составе хозяев с пенальти отличился Бас Дост, а Шарль Де Кетеларе на 90+13-й минуте спас действующих чемпионов от поражения. У гостей забивали Эдо Кайембе и Жюльен Нгой.

В другом матче дня «Мехелен» обыграл «Антверпен» (3:2).

Чемпионат Бельгии

1-й тур

«Мехелен» — «Антверпен» — 3:2 (0:1)

Голы: Де Лат, 20, в свои ворота, Дрейф, 73, 74 — Фрай, 18, Мануэль, 56

«Брюгге» — «Эйпен» — 2:2 (0:0)

Голы: Дост, 56, с пенальти, де Кетелеаре, 90+13 — Кайембе, 60, Нгой, 77