«Брюгге» на 90+13-й минуте спасся от поражения в матче с «Эйпеном»
19:08
«Брюгге» и «Эйпен» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Бельгии.
В составе хозяев с пенальти отличился Бас Дост, а Шарль Де Кетеларе на 90+13-й минуте спас действующих чемпионов от поражения. У гостей забивали Эдо Кайембе и Жюльен Нгой.
В другом матче дня «Мехелен» обыграл «Антверпен» (3:2).
Чемпионат Бельгии
1-й тур
«Мехелен» — «Антверпен» — 3:2 (0:1)
Голы: Де Лат, 20, в свои ворота, Дрейф, 73, 74 — Фрай, 18, Мануэль, 56
«Брюгге» — «Эйпен» — 2:2 (0:0)
Голы: Дост, 56, с пенальти, де Кетелеаре, 90+13 — Кайембе, 60, Нгой, 77
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