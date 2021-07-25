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«Брюгге» на 90+13-й минуте спасся от поражения в матче с «Эйпеном»

19:08
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«Брюгге» и «Эйпен» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Бельгии.

В составе хозяев с пенальти отличился Бас Дост, а Шарль Де Кетеларе на 90+13-й минуте спас действующих чемпионов от поражения. У гостей забивали Эдо Кайембе и Жюльен Нгой.

В другом матче дня «Мехелен» обыграл «Антверпен» (3:2).

Чемпионат Бельгии

1-й тур

«Мехелен» — «Антверпен» — 3:2 (0:1)

Голы: Де Лат, 20, в свои ворота, Дрейф, 73, 74 — Фрай, 18, Мануэль, 56

«Брюгге» — «Эйпен» — 2:2 (0:0)

Голы: Дост, 56, с пенальти, де Кетелеаре, 90+13 — Кайембе, 60, Нгой, 77

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Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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