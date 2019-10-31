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Бруну Фернандеш может покинуть «Спортинг» зимой

23:27
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Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. На 25-летнего португальца претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Реал», сообщает A Bola.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 13 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт со «Спортингом» рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

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