Бруну Фернандеш, которым интересуется "МЮ", симпатизирует "Ливерпулю"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш в интервью Record признался, что ему нравится больше "Ливерпуль", чем "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 71 миллион фунтов стерлингов за 24-летнего португальца.

– Мне больше нравится "Ливерпуль". Они показывают агрессивный и интенсивный футбол, возможно, что менее организованный, чем у "Ман Сити". "Горожане" отлично прессингуют. Они могут поставить в тупик любую команду и в итоге перехватить мяч. "Ливерпуль" же отличается индивидуальным мастерством некоторых игроков атаки, – приводит слова Фернандеша Record.

Источник: "Спортинг" отпустит Бруну Фернандеша в "Ман Сити" за 55 миллионов евро