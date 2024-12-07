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Сегодня, 04:23

Бруно Лаж после ничьей с «Эшторилом» раскритиковал португальский футбол

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Браги» Бруно Лаж после ничьей с «Эшторилом» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата Португалии прокомментировал частую о смену тренеров в португальской лиге.

«Здесь дело не в португальской лиге, это дело в португальском футболе. Моему ребенку 9 лет, и он играет в команде, которая из 5-6 матчей выиграла только один, и тренера тоже сменили», — цитирует CabineDesportivа Лажа.

«Брага» набрала 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Эшторил» идет на 10-й строчке — 14 очков.

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