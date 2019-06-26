Бронзовый призер Евро-2008 покинул "Фенербахче"

Полузащитник Мехмет Топал покинул "Фенербахче", сообщает официальный сайт турецкой команды. 33-летний хавбек выступал за клуб с 2012 года.
"Топал внес большой вклад в достижения команды и входит в число капитанов. Вчера мы приняли решение, что игрок покинет клуб. Мы хотим, чтобы это решение принесло пользу как "Фенербахче", так и самому Мехмету. Выражаем благодарность за ценный вклад в наши успехи и желаем ему удачи", – написано в сообщении пресс-службы "Фенербахче".
В прошедшем сезоне Топал провел 36 матчей за "Фенербахче", забил три гола и отдал три голевые передачи. Полузащитник в составе сборной Турции выиграл бронзу на чемпионате Европы-2008 в Австрии и Швейцарии.
Mehmet Topal’a teşekkürlerimizle— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 26 июня 2019 г.
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