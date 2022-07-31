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Сегодня, 19:16

Брэйтуэйт получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может в ближайшее время покинуть клуб.

По данным Sport.es, 31-летний игрок получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии и всерьез рассматривает этот вариант. Каталонский клуб и представители датского футболиста близки к договоренности о расторжении контракта,

Есть вероятность, что соглашение будет разорвано завтра, 1 августа.

Ранее сообщалось, что Брэйтуэйт готов уйти из «Барселоны» только ради сильного клуба из Испании или Англии.

В прошедшем сезоне нападающий забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/braithwaite-oferton-futbol-arabe-manana-14198548
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