Брэйтуэйт получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии

Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт может в ближайшее время покинуть клуб.

По данным Sport.es, 31-летний игрок получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии и всерьез рассматривает этот вариант. Каталонский клуб и представители датского футболиста близки к договоренности о расторжении контракта,

Есть вероятность, что соглашение будет разорвано завтра, 1 августа.

Ранее сообщалось, что Брэйтуэйт готов уйти из «Барселоны» только ради сильного клуба из Испании или Англии.

В прошедшем сезоне нападающий забил два мяча и отдал одну результативную передачу в четырех матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.