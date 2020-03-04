Брестское «Динамо» выиграло Суперкубок Белоруссии, несмотря на удаление Милевского

«Динамо» из Бреста третий год подряд выиграло Суперкубок Белоруссии. Чемпион страны со счетом 2:0 взял верх над обладателем Кубка — «Шахтером» из Солигорска. В составе победителей 90 минут отыграл бывший хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

С начала второго тайма «Динамо» играло в меньшинстве — на 49-й минуте вторую желтую карточку получил экс-форвард сборной Украины Артем Милевский.

Для брестского «Динамо» это седьмой трофей в истории и шестой — за последние три года. Ранее клуб выиграл чемпионат Белоруссии-2019, Кубки Белоруссии в 2007, 2017 и 2018 году и Суперкубки страны в 2018-м и 2019-м.

Суперкубок Белоруссии

«Динамо» Бр — «Шахтер» Сг — 2:0 (2:0)

Голы: Габи, 3 (1:0). Савицкий, 30 (2:0).

Удаление: Милевский (Д), 49.