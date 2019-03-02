Брестское "Динамо" второй год подряд победило БАТЭ в матче за Суперкубок Белоруссии

"Динамо" из Бреста завоевало Суперкубок Белоруссии-2019. В матче за трофей бело-голубые обыграли БАТЭ - 3:1. Для борисовского клуба это всего третье поражение в матче за Суперкубок в истории (при семи победах). Примечательно, что год назад ему поражение нанесло также брестское "Динамо" (2:1). В первый раз БАТЭ проиграл трофей "Гомелю" в 2012 году.

Суперкубок Белоруссии

БАТЭ - "Динамо" (Брест) - 1:3 (0:1)

Голы: Лаптев, 40 (0:1). Мукам, 49 - с пенальти (1:1). Филипович, 74 - в свои ворота (1:2). Савицкий, 80 (1:3).