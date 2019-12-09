Брестское «Динамо» рассталось с тренером Личкой, который сделал команду чемпионом

Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо-Брест», сообщает официальный сайт клуба. Его контракт подошел к концу, и руководство «Динамо» решило не продлевать его.

В завершившемся сезоне «Динамо» под руководством чешского тренера впервые в истории стало чемпионом Белоруссии, а также выиграл Суперкубок страны. До этого с 2016 по 2018 год чемпионат выигравал БАТЭ.

Ранее сообщалось, что возглавить «Динамо-Брест» может Юрий Калитвинцев, до этого работавший с московским «Динамо»