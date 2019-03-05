03:19 | Футбол — Зарубежные

Брестское "Динамо" грозит перейти в чемпионат другой страны

0
Обсудить

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев отметил, что клуб не собирается выплачивать "Неману" компенсацию за полузащитника Павла Савицкого, которого клуб подписал в 2017 году. Руководитель бело-голубых заявил, что рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны, если федерация обяжет выплачивать компенсацию.

- Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек, - приводит "Прессбол" слова Зайцева. - Естественно, мы готовимся - и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект - тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола. 

Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. 

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/320647

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ